Главные новости дня: 13 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 13 декабря.

В полуфинале чемпионата мира-2022 Аргентина разгромила Хорватию.

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии.

Российский бизнесмен продал "Борнмут" американцу.

Криштиану Роналду принял решение по будущему в сборной Португалии.

Вратарь "Аякса" нацелился на вратаря сборной Нидерландов.

"Ливерпуль" готов заплатить 120 миллионов евро за хавбека сборной Аргентины.

Состоялись два товарищеских матча с участием ведущих европейских клубов. “Арсенал” победил “Милан”, “Лацио” переиграл “Галатасарай”.

Дортмундская "Боруссия" может перехватить цель "Реала" и "Барселоны".

В "Баварии" отреагировали на слухи об интересе к вратарю сборной Хорватии.

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