Главные новости дня: 13 декабря
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 13 декабря.
В полуфинале чемпионата мира-2022 Аргентина разгромила Хорватию.
Наставник “Ромы” Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии.
Российский бизнесмен продал "Борнмут" американцу.
Криштиану Роналду принял решение по будущему в сборной Португалии.
Вратарь "Аякса" нацелился на вратаря сборной Нидерландов.
"Ливерпуль" готов заплатить 120 миллионов евро за хавбека сборной Аргентины.
Состоялись два товарищеских матча с участием ведущих европейских клубов. “Арсенал” победил “Милан”, “Лацио” переиграл “Галатасарай”.
Дортмундская "Боруссия" может перехватить цель "Реала" и "Барселоны".
В "Баварии" отреагировали на слухи об интересе к вратарю сборной Хорватии.
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