Главные новости дня: 13 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 13 апреля.

Состоялись первые матчи ¼ финала Лиги Европы. “Манчестер Юнайтед” упустил победу над “Севильей”, “Ювентус” победил “Спортинг”. Все результаты дня в Лиге Европы.

Состоялись первые матчи ¼ финала Лиги Конференций. “Фиорентина” разгромила “Лех”. Все результаты дня в Лиге Конференций.

“Бавария” наказала Садио Мане за удар одноклубника Лероя Саня.

Стало известно, почему Мане ударил Сане.

“Аль-Наср” Криштиану Роналду уволил главного тренера и назначил нового. Роналду отреагировал.

УЕФА назвал претендентов на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

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