Главные новости дня: 12 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 12 января.

В чемпионате Англии “Челси” проиграл “Фулхэму”.

В Суперкубке Испании “Барселона” прошла “Бетис" и вышла в финал.

В Кубке Италии “Рома” обыграла “Дженоа”, а “Фиорентина” победила “Сампдорию”.

ФИФА назвала 14 претендентов на звание лучшего игрока года, лучшего тренера года, а также лучшего вратаря года.

Сборная Украины осталась без главного тренера.

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионелю Месси получил суперпредложение из Саудовской Аравии.

"Барселона" может подписать сына Роналдиньо.

Назван главный кандидат на должность наставника сборной Бразилии.

"Реал" может перехватить игрока, которым интересуется "Барселона".

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