Главные новости дня: 12 мая
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 12 мая.
В "Барселоне" неожиданно отказались от Лионеля Месси.
“Аль-Наср” Криштиану Роналду готовит назначение звездного тренера.
Голкипер “Тоттенхэма” Уго Льорис будет получать космическую зарплату в Саудовской Аравии.
Рауль Гонсалес может покинуть "Реал".
Мать Криштиану Роналду ответила на слухи о расставании футболиста с Джорджиной Родригес.
“Тоттенхэм” определился с главным тренером.
Украинец Андрей Ярмоленко принес "Аль-Айну" крупную победу в чемпионате ОАЭ.
УЕФА определил лучшего игрока полуфинала Лиги чемпионов.
Защитник “Челси ”Тиаго Силва намерен покинуть клуб.
Российского футболиста в Европе могут дисквалифицировать на 12 матчей.
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