Главные новости дня: 12 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 12 мая.

В "Барселоне" неожиданно отказались от Лионеля Месси.

“Аль-Наср” Криштиану Роналду готовит назначение звездного тренера.

Голкипер “Тоттенхэма” Уго Льорис будет получать космическую зарплату в Саудовской Аравии.

Рауль Гонсалес может покинуть "Реал".

Мать Криштиану Роналду ответила на слухи о расставании футболиста с Джорджиной Родригес.

“Тоттенхэм” определился с главным тренером.

Украинец Андрей Ярмоленко принес "Аль-Айну" крупную победу в чемпионате ОАЭ.

УЕФА определил лучшего игрока полуфинала Лиги чемпионов.

Защитник “Челси ”Тиаго Силва намерен покинуть клуб.

Российского футболиста в Европе могут дисквалифицировать на 12 матчей.

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