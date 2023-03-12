Главные новости дня: 12 марта
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 12 марта.
В чемпионате Англии “Арсенал” разгромил “Фулхэм”, “Манчестер Юнайтед” не смог победить аутсайдера.
В чемпионате Франции “Монако" проиграл середняку, “Марсель” упустил победу над аутсайдером.
В чемпионате Италии “Ювентус” переиграл “Сампдорию”, “Рома” уступила “Сассуоло”.
В чемпионате Украины “Динамо” одолело “Днепр-1” (видеообзор), “Шахтер” разнес “Кривбасс” (обзор матча).
В чемпионате Испании “Барселона” добилась победы над “Атлетиком”.
"Манчестер Юнайтед" определил главную трансферную цель на лето.
Главный тренер “Арсенала” Микель Артета одержал юбилейную победу с “канонирами”.
Английский тренер Стивен Джеррард получил предложение из Турции.
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