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Главные новости дня: 12 марта

Новости футбола Сегодня, 18:16
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 12 марта.

В чемпионате Англии “Арсенал” разгромил “Фулхэм”, “Манчестер Юнайтед” не смог победить аутсайдера.

В чемпионате Франции “Монако" проиграл середняку, “Марсель” упустил победу над аутсайдером.

В чемпионате Италии “Ювентус” переиграл “Сампдорию”, “Рома” уступила “Сассуоло”.

В чемпионате Украины “Динамо” одолело “Днепр-1” (видеообзор), “Шахтер” разнес “Кривбасс” (обзор матча).

В чемпионате Испании “Барселона” добилась победы над “Атлетиком”.

"Манчестер Юнайтед" определил главную трансферную цель на лето.

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета одержал юбилейную победу с “канонирами”.

Английский тренер Стивен Джеррард получил предложение из Турции.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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