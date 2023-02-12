Главные новости дня: 12 февраля
Новости футбола Сегодня, 16:56
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 12 февраля.
В чемпионате Англии “Манчестер Юнайтед” одолел “Лидс”, “Манчестер Сити” победил “Астон Виллу”.
В чемпионате Франции “Лион” обыграл “Ланс”.
В чемпионате Германии “Кельн” разгромил “Айнтрахт”.
В чемпионате Италии “Ювентус” справился с “Фиорентиной”.
В чемпионате Нидерландов “Аякс” переиграл “Валвейк”.
В чемпионате Испании “Атлетико” выиграл у “Сельты”.
Нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду поздравил женскую команду с чемпионством.
"Реал" хочет переманить нападающего "Ливерпуля".
Вратарь “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа установил три рекорда Премьер-лиги.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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