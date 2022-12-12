Главные новости дня: 12 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 12 декабря.

В "Ювентусе" выбрали лучшего игрока ноября.

Украинец Андрей Шевченко может возглавить европейскую сборную.

"Арсенал" вступил в борьбу за форварда "Атлетико", а также определил приоритетную цель на январь.

В Бразилии сообщили об изменении в состоянии госпитализированного Пеле.

"Бенфика" назвала "Реалу" цену на Энцо Фернандеса.

"Челси" может перехватить трансферную цель "Барселоны".

"Реал" хочет купить звезду ЧМ-2022.

Сборная Бразилии хочет переманить Карло Анчелотти у "Реала".

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