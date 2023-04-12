Главные новости дня: 12 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 12 апреля.

Состоялись два первых матча ¼ финала Лиги чемпионов. “Реал” победил “Челси”, “Милан” обыграл “Наполи”.

В первом матче ½ финала Кубка Португалии “Брага” одержала разгромную победу.

В матче чемпионата Украины “Шахтер” с трудом одолел аутсайдера (видеообзор).

Нападающий “Реала” Карим Бензема забил юбилейный гол в Лиге чемпионов.

Футболисты "Баварии" подрались в раздевалке после разгрома от “Манчестер Сити”. В связи с этим клуб собирается расстаться с одним из лидеров.

Главному тренеру ПСЖ Кристофу Гальтье грозит увольнение за расизм.

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью получил невероятное предложение от клуба Роналду.

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