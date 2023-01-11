Главные новости дня: 11 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 11 января.

“Манчестер Сити” вылетел из Кубка английской лиги, проиграв “Саутгемптону”.

В чемпионате Франции ПСЖ одолел “Анжер”. Все результаты 18-го тура Лиги 1.

“Реал" вышел в финал Суперкубка Испании.

В Кубке Италии “Милан” проиграл “Торино” и вылетел из турнира.

"Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции, а также может вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга.

“Реал” хочет купить нападающего “Тоттенхэма” Харри Кейна.

Главу Федерации футбола Франции отстранили от должности из-за его слов про Зинедина Зидана.

"Шахтер" может подписать легенду киевского "Динамо".

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