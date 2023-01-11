Главные новости дня: 11 января
Новости футбола Сегодня, 17:43
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 11 января.
“Манчестер Сити” вылетел из Кубка английской лиги, проиграв “Саутгемптону”.
В чемпионате Франции ПСЖ одолел “Анжер”. Все результаты 18-го тура Лиги 1.
“Реал" вышел в финал Суперкубка Испании.
В Кубке Италии “Милан” проиграл “Торино” и вылетел из турнира.
"Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции, а также может вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга.
“Реал” хочет купить нападающего “Тоттенхэма” Харри Кейна.
Главу Федерации футбола Франции отстранили от должности из-за его слов про Зинедина Зидана.
"Шахтер" может подписать легенду киевского "Динамо".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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