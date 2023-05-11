Главные новости дня: 11 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 11 мая.

Состоялись первые матчи ½ финала Лиги Европы. “Рома” обыграла “Байер”, “Ювентус” и “Севилья” сыграли вничью.

Состоялись первые матчи ½ финала Лиги Конференций. “Вест Хэм” одолел АЗ, “Фиорентина” проиграла “Базелю”.

В матче чемпионата Украины “Днепр-1” не смог победить “Александрию” (видеообзор).

Украинский вратарь “Реала” Андрей Лунин может перейти в клуб Жозе Моуринью.

Защитник “Манчестер Сити” Жоау Канселу может сменить клуб в Англии.

Полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем подписал контракт с “Реалом”.

"Ливерпуль" нацелился на 34-летнего вратаря.

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