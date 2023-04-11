Главные новости дня: 11 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 11 апреля.

Состоялись два первых матча ¼ финала Лиги чемпионов. “Манчестер Сити” разнес “Баварию”, “Интер” одолел “Бенфику”.

"Челси" продлил контракт с ключевым защитником.

Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с одним из лидеров.

"Реал" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Челси".

"Милан" рассматривает три варианта на замену Златану Ибрагимовичу.

Клуб из Саудовской Аравии поиздевался над Криштиану Роналду.

"Реал" нацелился на вратаря сборной Грузии.

"Шахтер" близок к покупке таланта из Южной Америки.

"Реал" договорился о новых контрактах со своими лидерами.

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