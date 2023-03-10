Главные новости дня: 10 марта
Новости футбола Сегодня, 16:58
Фото: инстаграм "Специи"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 10 марта.
В матче чемпионате Италии “Интер” проиграл “Специи”.
В матче чемпионате Германии “Бохум” победил “Кельн”.
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду распсиховался после поражения команды в чемпионате Саудовской Аравии.
В "Ливерпуле" выбрали лучшего игрока февраля.
"Кварадона" стал лучшим игроком Серии А в феврале.
"Крузейро" досрочно разорвал договор аренды с игроком "Шахтера".
Появились новые доказательства фальсификации возраста таланта "Боруссии" Дортмунд.
Аналитики назвали лучшего вратаря мира с 1987 года.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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