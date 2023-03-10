Главные новости дня: 10 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 10 марта.

В матче чемпионате Италии “Интер” проиграл “Специи”.

В матче чемпионате Германии “Бохум” победил “Кельн”.

УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду распсиховался после поражения команды в чемпионате Саудовской Аравии.

В "Ливерпуле" выбрали лучшего игрока февраля.

"Кварадона" стал лучшим игроком Серии А в феврале.

"Крузейро" досрочно разорвал договор аренды с игроком "Шахтера".

Появились новые доказательства фальсификации возраста таланта "Боруссии" Дортмунд.

Аналитики назвали лучшего вратаря мира с 1987 года.

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