Главные новости дня: 10 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 10 февраля.

В чемпионате Италии “Милан” обыграл “Торино”.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” разгромил “Эксельсиор”.

"Шальке" и "Вольфсбург" не выявили победителя в матче Бундеслиги.

"Барселона" подала в суд на ФИФА.

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин может перейти в клуб АПЛ.

"Челси" купил английского таланта.

"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от трех игроков.

Названа финальная тройка претендентов на звание лучшего игрока 2022 года.

"Челси" хочет избавиться от семи футболистов.

"Шахтер" приобрел вратаря сборной Украины.

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