Главные новости дня: 10 апреля
Новости футбола Сегодня, 17:15
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 10 апреля.
В матче чемпионата Испании “Барселона” и “Жирона” сыграли вничью.
"Аталанта" может уволить главного тренера.
ПСЖ хочет вернуть своего воспитанника из Бундеслиги.
Бразилец Марсело выиграл 29-й трофей в карьере.
Украинец Роман Безус отстранен от тренировок с "Омонией".
Известный тренер Рафа Бенитес может вернуться в АПЛ.
"Барселона" определилась с позицией на поле для Лионеля Месси.
"Манчестер Сити" принял новую трансферную стратегию.
"Ювентус" хочет купить многолетнего лидера "Валенсии".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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