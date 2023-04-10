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Главные новости дня: 10 апреля

Новости футбола Сегодня, 17:15
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 10 апреля.

В матче чемпионата Испании “Барселона” и “Жирона” сыграли вничью.

"Аталанта" может уволить главного тренера.

ПСЖ хочет вернуть своего воспитанника из Бундеслиги.

Бразилец Марсело выиграл 29-й трофей в карьере.

Украинец Роман Безус отстранен от тренировок с "Омонией".

Известный тренер Рафа Бенитес может вернуться в АПЛ.

"Барселона" определилась с позицией на поле для Лионеля Месси.

"Манчестер Сити" принял новую трансферную стратегию.

"Ювентус" хочет купить многолетнего лидера "Валенсии".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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