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Главные новости дня: 1 мая

Новости футбола Сегодня, 17:55
Главные новости дня: 1 мая Фото: инстаграм "Мальорки"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 1 мая.

В чемпионате Испании “Жирона” победила “Севилью”, “Мальорка” упустила победу над “Атлетиком”.

Возможный будущий главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино попросил лондонцев купить звезду "Баварии".

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью ответил на предложение возглавить "Челси".

Агент пообещал "Барселоне" дорого продать Ансу Фати.

ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" поборются за форварда сборной Англии.

Возвращение нападающего ПСЖ Лионеля Месси в "Барселону" может не состояться.

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. Также португалец отреагировал на слухи о возможном расставании с Джорджиной Родригес.

"Арсенал" летом потеряет молодого таланта.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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