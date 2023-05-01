Главные новости дня: 1 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 1 мая.

В чемпионате Испании “Жирона” победила “Севилью”, “Мальорка” упустила победу над “Атлетиком”.

Возможный будущий главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино попросил лондонцев купить звезду "Баварии".

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью ответил на предложение возглавить "Челси".

Агент пообещал "Барселоне" дорого продать Ансу Фати.

ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" поборются за форварда сборной Англии.

Возвращение нападающего ПСЖ Лионеля Месси в "Барселону" может не состояться.

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. Также португалец отреагировал на слухи о возможном расставании с Джорджиной Родригес.

"Арсенал" летом потеряет молодого таланта.

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