Главные новости дня: 1 февраля
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 1 февраля.
В Кубке английской лиги “Манчестер Юнайтед" уверенно вышел в финал.
В чемпионате Франции “Марсель” справился с “Нантом”, ПСЖ одолел “Монпелье”.
В Кубке Германии “Бавария” разгромила “Майнц”, “РБ Лейпциг” переиграл “Хоффенхайм”.
В Кубке Италии “Рома” неожиданно вылетела из турнира.
В чемпионате Испании “Барселона" добыла гостевую победу.
Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду.
В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока января.
Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе надеется перейти в “Реал”.
Полузащитник “Ромы” Николо Дзаньоло может подать в суд на свой клуб.
Чемпион Египта вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!