Главные новости дня: 1 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 1 февраля.

В Кубке английской лиги “Манчестер Юнайтед" уверенно вышел в финал.

В чемпионате Франции “Марсель” справился с “Нантом”, ПСЖ одолел “Монпелье”.

В Кубке Германии “Бавария” разгромила “Майнц”, “РБ Лейпциг” переиграл “Хоффенхайм”.

В Кубке Италии “Рома” неожиданно вылетела из турнира.

В чемпионате Испании “Барселона" добыла гостевую победу.

Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду.

В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока января.

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе надеется перейти в “Реал”.

Полузащитник “Ромы” Николо Дзаньоло может подать в суд на свой клуб.

Чемпион Египта вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира.

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