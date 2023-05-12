Главная звезда "Тоттенхэма" заявил о желании покинуть клуб

Капитан “Тоттенхэма” Гарри Кейн определился со своим будущим в команде.

По информации Sports Zone, он уже сообщил руководству о желании уйти из команды этим летом.

Боссы клуба готовы продать игрока, но только в иностранный клуб, так как они не хотят отдавать Кейна конкурентам внутри Англии.

Кейн играет за “шпор” с начала 2011 года, а его контракт действителен до конца сезона 2023/2024.