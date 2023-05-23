Главная звезда "Шахтера" не хочет продлевать контракт с клубом

21-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин пока не намерен продлевать контракт с клубом.

Как сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко, в связи с этим клуб будет вынужден продать футболиста летом.

Все дело в том, что его соглашение с “Шахтером” истекает в следующем году.

В текущем сезоне Трубин провел за "горняков" 36 матчей во всех турнирах, пропустив при этом 40 голов и отстояв "на ноль" 12 матчей.