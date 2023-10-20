Главная звезда Реала мог перейти в Арсенал в 14 лет за 500 тысяч фунтов стерлингов
Новости футбола Сегодня, 23:23
ФОТО: Visionhaus
20-летний английский футболист мадридского Реала Джуд Беллингем в 14 лет мог оказаться в лондонском Арсенале.
Тогда Джуд находился в академии Бирмингема. Канониры хотели подписать игрока за 500 тысяч фунтов стерлингов.
Однако непредвиденная задержка, не более 48 часов, с подписанием Арсеналом договора о платеже привела к тому, что Беллингем подписал новое соглашение с Бирмингемом.
Летом 2023 году Беллингем покинул Боруссию Дортмунд и перешл в мадридский Реал за 101 + 31 млн евро.
Ранее известный итальянский тренер Арриго Сакки сравнил Беллингема с Лионелем Месси.
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