Глава Ла Лиги назвал игрока "Реала", который получит "Золотой мяч"
Новости футбола Сегодня, 04:40
Фото: твиттер Реала
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выразил мнение, что бразильский футболист “Реала” Винисиус Жуниор однажды станет обладателем приза “Золотой мяч”.
По словам руководителя лиги, на данный момент Винисиус – один из лучших игроков мира.
“Я был удивлен, что бразилец не был включен в команду FIFPro и не был претендентом на приз ”Золотой мяч", - сказал он.
В текущем сезоне на счету вингера 10 голов и девять результативных передач в Ла Лиге, а также семь голов и пять передач в 11 матчах Лиги чемпионов.
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