Глава Ла Лиги назвал игрока "Реала", который получит "Золотой мяч"

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выразил мнение, что бразильский футболист “Реала” Винисиус Жуниор однажды станет обладателем приза “Золотой мяч”.

По словам руководителя лиги, на данный момент Винисиус – один из лучших игроков мира.

“Я был удивлен, что бразилец не был включен в команду FIFPro и не был претендентом на приз ”Золотой мяч", - сказал он.

В текущем сезоне на счету вингера 10 голов и девять результативных передач в Ла Лиге, а также семь голов и пять передач в 11 матчах Лиги чемпионов.