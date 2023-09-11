Глава Федерации футбола Испании подал в отставку после поцелуя футболистки

Луис Рубиалес принял решение подать в отставку с поста главы Королевской федерации футбола Испании. Соответствующее заявление организация разместила на своём сайте.

Напомним, что после финала женского Чемпионата мира 2023 во время награждения сборной Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. После инцидента функционер признал свою вину, но приписал Эрмосо слова, которые она не говорила, чтобы оправдать себя.

Испанская прокуратура обвиняет Рубиалеса в сексуальных домогательствах на рабочем месте. Футболистка давала в прокуратуре показания в деле за поцелуй без согласия.

Кроме того, Рубиалес покинул пост вице-президента ФИФА. Перед этим ФИФА отстранила функционера от любой деятельности, связанной с футболом.

Кроме Рубиалеса должность потерял главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда. Он занял в этом конфликте сторону Рубиалеса.