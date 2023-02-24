Гладбахская "Боруссия" потерпела разгромное поражение в Бундеслиге

В матче 22-го тура чемпионата Германии “Майнц” на своем поле разгромил менхенгладбахскую “Боруссию” со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Ли Чжэ Сона, Маркуса Ингвартсена, Людовика Ажорка и Нелсона Вайпера.

“Майнц”, набрав 32 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Боруссия” с 29 очками опустился на девятую позицию.

“Майнц” – “Боруссия” М - 4:0 (1:0)

Голы: Ли Чжэ Сон, 25 - 1:0, Ингвартсен, 49 - 2:0, Ажорк, 71 - 3:0, Вайпер, 90+5 - 4:0

“Майнц”: Центнер, да Кошта, Белль, Фернандеш (Видмер, 74), Ханче-Ольсен (Хак, 58), Каси, Кор, Ли Чжэ Сон (Баркок, 74), Баррейро, Ингвартсен, Ажорк.

“Боруссия” М: Омлин (Зиппель, 31), Лайнер (Скалли, 80), Эльведи, Итакура, Бенсебайни, Штиндль (Нойхаус, 80), Крамер, Хофманн, Вольф (Тюрам, 67), Коне, Плеа (Нгуму, 80).

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