Главная Новости Гладбахская "Боруссия" потерпела разгромное поражение в Бундеслиге

Гладбахская "Боруссия" потерпела разгромное поражение в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм "Майнца"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Майнца"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Германии “Майнц” на своем поле разгромил менхенгладбахскую “Боруссию” со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Ли Чжэ Сона, Маркуса Ингвартсена, Людовика Ажорка и Нелсона Вайпера.

“Майнц”, набрав 32 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Боруссия” с 29 очками опустился на девятую позицию.

“Майнц” – “Боруссия” М - 4:0 (1:0)
Голы: Ли Чжэ Сон, 25 - 1:0, Ингвартсен, 49 - 2:0, Ажорк, 71 - 3:0, Вайпер, 90+5 - 4:0

“Майнц”: Центнер, да Кошта, Белль, Фернандеш (Видмер, 74), Ханче-Ольсен (Хак, 58), Каси, Кор, Ли Чжэ Сон (Баркок, 74), Баррейро, Ингвартсен, Ажорк.

“Боруссия” М: Омлин (Зиппель, 31), Лайнер (Скалли, 80), Эльведи, Итакура, Бенсебайни, Штиндль (Нойхаус, 80), Крамер, Хофманн, Вольф (Тюрам, 67), Коне, Плеа (Нгуму, 80).

Не пропустите: УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Боруссия М Майнц 05 Бундеслига Германия
Популярные новости
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:55 Победа "МЮ", вылет "Барселоны", феерия "Ювентуса": результаты Лиги Европы 23 февраля
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:52 "Шахтер" прошел "Ренн" в Лиге Европы
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:59 "Манчестер Юнайтед" прошел "Барселону" в Лиге Европы
Фото: инстаграм Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:55 Ди Мария вывел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги Европы
Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:42 Лидер чемпионата Украины вылетел из Лиги Конференций
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:15 Серхио Рамос ушел из сборной Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:42 Рамос может перейти в клуб Роналду Новости футбола Сегодня, 16:30 Гладбахская "Боруссия" потерпела разгромное поражение в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 16:15 УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 15:55 Роналду посетит боксерский поединок с участием брата Фьюри Новости футбола Сегодня, 15:42 УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:30 "Манчестер Юнайтед" поборется за цель "Реала" и "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Ньюкасл" продлил контракт с одним из лидеров Новости футбола Сегодня, 14:55 "Заря" деруссифицировала клубную эмблему (фото) Новости футбола Сегодня, 14:42 Анчелотти высказался о ситуации Начо в "Реале" Новости футбола Сегодня, 14:30 Дортмундская "Боруссия" близка к трансферу хавбека сборной Японии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 25 фев 2023 Прогноз на матч Лестер - Арсенал 25 февраля 2023 года Футбол 25 фев 2023 Прогноз на матч Борнмут - Манчестер Сити 25 февраля 2023 года Футбол 26 фев 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Челси 26 февраля 2023 года Футбол 26 фев 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 26 февраля 2023 года