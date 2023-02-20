Гладбахская "Боруссия" летом бесплатно потеряет вице-чемпиона мира

Спортивный директор менхенгладбахской “Боруссии” Роланд Виркус подтвердил, что летом команду на правах свободного агента покинет французский нападающий Маркус Тюрам. Контракт форварда с клубом истекает летом 2023 года и он отказался продлевать соглашение.

“Мы приняли тот факт, что Маркус уйдет в более статусный клуб”, - приводит слова Виркуса журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что французом интересуются “Бавария”, “Барселона”, “Манчестер Юнайтед”, “Челси” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию” 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

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