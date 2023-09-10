Германия будет искать тренера, способного поднять команду на более высокий уровень

Сборная Германии будет искать менеджера, который поднимет ожидаемый от нее уровень, сообщил на сайте футбольного союза.

Президент Немецкого футбольного союза заявил, что сейчас они будут искать тренера, который сможет вернуть сборную на высокий уровень. По словам Руди Феллере, Флик истощил себя за последние несколько месяцев. Он пытался изменить ситуация к лучшему после вылета из Чемпионата Мира, однако после поражения от Японии в товарищеской игре, пришло понимание, что этого не вышло.

Он подчеркнул, что наиболее важной задачей является поиск главного тренера, который быстро перестроит команду и подготовит ее к большому турниру следующего года. Есть надежда, что Евро-2024 даст положительные импульсы немецкому футболу и всей стране.

Также Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф сказал, что в комитете все согласились, что команда нуждается в новом импульсе после неудовлетворительных результатов. Для союза это было сложным решением, но, глядя на результаты, оно было неизбежным.

Напомним, что Ханса-Дитера Флика уволили с должности менеджера сборной Германии.