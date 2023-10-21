Генеральный директор Интера рассказал о своем отношении к бывшим футболистам команды
Новости футбола Сегодня, 12:40
Фото: footballhd.ru/ Автор неизвестен
Итальянский функционер Джузеппе Маротта рассказал о своем отношении к бывшим футболистам клуба. В частности, генеральный директор Интера имел ввиду Ромелу Лукаку и Милана Шкриньяра.
«Лукаку — это прошлое Интера. О нем уже никто не думает.
Шкриньяр? Это игрок, который только делал вид, что хочет продлить контракт, в то время как на самом деле думал иначе. Сильное разочарование. Он обидел Интер и людей, которые с ним работали бок о бок. Он мог продлить соглашение в любое время, но всегда говорил «нет», — заявил итальянский функционер в интервью Calciomercato.
Напомним, что Лукаку выбрал Рому в качестве места продолжения карьеры на правах аренды из лондонского Челси, а Шкриньяр перешел во французский Пари Сен-Жермен в качестве свободного агента.
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