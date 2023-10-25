Где Леау и Жиру? Милан установил итальянский антирекорд в Лиге чемпионов

«Милан» проиграл «ПСЖ» (0:3) в матче третьего тура Лиги чемпионов. Ситуация «россонери» становится критической. «Милан» идет на последнем месте в группе F с двумя очками. У «ПСЖ» шесть очков, у «Боруссии» Дортмунд и «Ньюкасла» по четыре очка.

Вдобавок к поражениею в Париже, «Милан» еще и стал обладателем антирекорда для итальянских клубов в Лиге чемпионов, сообщает Opta. «Россонери» не смогли забить хотя бы один гол в пятом подряд матче. Серия началась в прошлогоднем полуфинале Лиги чемпионов против «Интера» (0:2, 0:1). В нынешнем сезоне «Милан» не смог забить гол в матчах с «Ньюкаслом» (0:0) и «Боруссией» Дортмунд (0:0). Причем голевых шансов у «россонери» было немало. Особенно если говорить о домашнем матче против «Ньюкасла».