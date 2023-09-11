Гаттузо близок к тому, чтобы возглавить клуб Лиги 1

Итальянский тренер Дженаро Гаттузо близок к тому, чтобы возглавить Лион, сообщил журналист Джанлуки Ди Марцио.

Итальянский специалист готов к возвращению на тренерскую скамейку, Гаттузо близок к команде Лиги 1 Лиона. Не хватает нескольких деталей, чтобы менеджер немедленно вылетел во Францию и готовил команду к воскресному матчу против Гавра.

Напомним, что в понедельник, 11 сентября, французский клуб решил уволить Лорана Блана. Он возглавил французский коллектив в октябре 2022 года, он заменил Питера Босса. Контракт был рассчитан до 2024 года, однако из-за плохого старта в Лиге 1 руководство решило уволить Блана. В стартовых четырех турах Лион потерпел три поражения и однажды сыграл вничью. Более того, команда забила всего три гола, а пропустила десять мячей.

Гаттузо начал свою карьеру в 2013 году в команде Сьон из Швейцарии. Последним местом работы была Фиорентина, которую он возглавил в мае 2021, но через месяц покинул этот пост. По информации источников, причиной тому стала плохая трансферная политика клуба.