Гаттузо бьет игроков Марселя на тренировках

Главный тренер марсельского Олимпика Дженнаро Гаттузо с большим энтузиазмом взялся за работу в новом клубе.

По информации L’Equipe, тренер бьет игроков по плечам, причем у некоторых после этого остаются синяки. Гаттузо считает это поощрением, а не наказанием. Итальянец так поощряет футболистов за правильные действия на тренировках.

Отмечается, что игрокам Марселя нравится такая манера поведения нового тренера. Гаттузо достаточно быстро смог сблизиться с командой.

Добавим, что Гаттузо уже третий главный тренер Марселя за последние несколько месяцев. Сначала уволили Игора Тудора, а на прошлой неделе в отставку подал Марселино. У первого были проблемы с результатами, а второй поругался с фанатами.

Сегодня Марсель встретится с Монако. Это будет первый матч для Дженнаро в роли главного тренера «провансальцев». Игра начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени.