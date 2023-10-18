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Гарри Кейн высказался о трудностях сборной Англии в отборе на Евро-2024

Новости футбола Сегодня, 01:54
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Гарри Кейн высказался о трудностях сборной Англии в отборе на Евро-2024 Фото: твиттер УЕФА

Гарри Кейн, нападающий сборной Англии, высказался об успешном прохождении квалификации на Евро-2024. Вчера англичане победили команду Италии со счетом 3:1.

По его словам, путь оказался непростым.

“Хочу сказать слова благодарности своим товарищам по команде за их усилия. Наша группа оказалась очень непростой и другие крупные команды не смогли пройти отбор. Несмотря на то, что мы иногда уступали по ходу матчей, команда сохраняла спокойствие и продолжала играть свою игру, что в итоге принесло успех”, - сказал он.

Напомним, что сборная Англии досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, набрав 16 очков из шести туров группового этапа. На втором месте группы идет сборная Украины, третья строчка у команды Италии. При этом у итальянцев игра в запасе.

Европейское первенство пройдет в Германии летом 2024 года. Отметим, что англичане являются финалистами прошлого чемпионата Европы, где они в финале проиграли команде Англии.

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