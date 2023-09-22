Гарри Кейн назвал двух игроков Баварии, которые его удивили

Форвард “Баварии” Гарри Кейн поделился своими впечатлениями о новых партнерах по команде.

В частности, он высказался о футболистах, которые его больше всего впечатлили. Напомним, что Кейн перебрался в “Баварию” из “Тоттенхэма” в конце прошлого лета.

По словам британского форварда, он выделяет фантастические навыки Джамала Мусиалы, о которых слышал много положительных отзывов.

“Я был впечатлен наблюдать за ним на тренировках и видеть, как он двигается и играет в атаке. Также меня поразило, насколько умён Томас Мюллер. Зачастую люди не оценивают игроков такого типа, которые благодаря своему интеллекту находятся на шаг впереди своих товарищей по команде, но это важное качество”, - рассказал нападающий.

Напомним, что за Кейна чемпион Германии заплатил около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне в национальном первенстве Германии английский нападающий забил четыре гола в четырёх матчах и отдал одну результативную передачу.

Капитан сборной Англии подписал с “Баварией” контрак, рассчитанный до июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, если смотреть на информацию ресурса Transfermarkt, составляет около €90 млн.