Гари Невилл назвал главную проблему Манчестер Юнайтед

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ожидает от «красных дьяволов» провала в нынешнем сезоне.

«Не уверен, что «Манчестер Юнайтед» закончит этот сезон в первой пятерке. Думаю, они далеки от этого. Меня это удивляет, потому что семь или восемь недель назад они были третьими, но, честно говоря, исходя из того, что я вижу на данный момент – не думаю, что вратарь адаптировался, так что проблема есть.

Если ваш голкипер не освоился и из-за этого возникает нестабильность, это действительно создает серьезную проблему. Подобное происходило в «Юнайтед» и при мне», – сказал Гари Невилл в эфире Sky Sports.