Гари Невилл назвал четырех важнейших игроков "МЮ" на сегодня

Легенда “Манчестер Юнайтед” и бывший капитан команды Гари Невилл назвал имена четырех футболистов, которые делают результат для клуба сегодня.

"Я бы назвал в таком порядке: Каземиро, Рэшфорд, Де Хеа и Варан.

Но вам нужно забыть про Каземиро, так как его не было в клубе в прошлом сезоне. Я просто не могу поверить, что первые трое прибавили настолько, что вы чувствуете, что они в отличной форме", - сказал он.

Напомним, что недавно “МЮ” завоевал свой первый трофей с 2017 года, победив в Кубке английской лиги.