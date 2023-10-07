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Гарет Саутгейт выразил свое мнение по поводу VAR и его влияния

Новости футбола Сегодня, 15:58
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Гарет Саутгейт выразил свое мнение по поводу VAR и его влияния Фото: vesti.ru/ Автор неизвестен

После скандального матча между Ливерпулем и Тоттенхэмом в рамках минувшего тура Английской Премьер Лиги, все чаще в местной прессе поднимается вопросы работы судей и их видеоассистентов. На это раз свое мнение по этому поводу высказал наставник национальной сборной Англии Гарет Саутгейт.

«Я всегда был убежден, что финальное решение принимает арбитр. Ты можешь соглашаться или нет, но тебе придется смириться. Мне не нравится VAR и его влияние, но мы вряд ли вернемся в мир без технологий, которые принимают последнее решение.

Чувствую разочарование людей, которые не понимают, что происходит и почему было принято такое решение. И мне кажется, что им не нужно по 14 компенсированых минут», - цитирует Саутгейта BBC.

Добавим, что стала известна заявка сборной Англии на предстоящие матчи против сборных Италии и Австралии.

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