"Гамбург" вновь не сумел выйти в Бундеслигу

В ответном стыковом матче за место в Бундеслиге “Штутгарт" на выезде обыграл “Гамбург” со счетом 3:1 и сохранил место в элитном дивизионе.

Победу гостям принесли дубль Энцо Мийо и гол Силаса Мвумпа. У хозяев гол забил Сонни Киттель.

“Гамбург” вылетел из Бундеслиги семь лет подряд. Три года подряд занимал четвертое место во Второй Бундеслиге, а затем три года подряд проигрывал в стыковых матчах.

“Гамбург” – “Штутгарт” - 1:3 (1:0) - первый матч - 0:3

Голы: Киттель, 6 - 1:0, Мийо, 48 - 1:1, Мийо, 64 - 1:2, Мвумпа, 90 - 1:3

“Гамбург”: Хойер, Хайер (Микельбрансис, 69), Шонлау, Монтеро (Кенигсдорффер, 72), Мухайм, Киттель, Мефферт (Билбия, 67), Рейс, Джатта, Домпе, Глатцель.

“Штутгарт”: Мюллер, Вагноман (Мвумпа, 82), Мавропанос (Загаду, 46), Антон, Ито, Соса (Нарти, 66), Каразор, Фюрих, Эндо, Мийо (Тиагу Томаш, 66), Гирасси (Пфайффер, 67).