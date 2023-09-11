Гамбия стала еще одним участником Кубка африканских наций 2023

После матчей воскресенья в квалификации Кубка африканских наций стал известен еще один участник финальной стадии турнира. Гамбия и Конго в очной борьбе определяли вторую команду турнира от группы G.

Конго после первого тайма выигрывал на выезде 2:0 - этого результата было бы достаточно, чтобы пробиться на КАН. Однако во втором тайме Гамбия отыгралась. В итоге 2:2, что было уже на пользу гамбийцев.

Гамбия стала 22-м участником КАН 2023. Осталось узнать две сборные из группы C, которые сыграют на турнире.

Нигерия

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Кабо-Верде

Египет

Гвинея

Алжир

Мали

Замбия

Кот-д'Ивуар

Экваториальная Гвинея

Южная Африка

Марокко

Сенегал

Гана

Ангола

Танзания

Мозамбик

Мавритания

ДР Конго

Гамбия

Напомним, что Кубок африканских наций 2023 состоится с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.