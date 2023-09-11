Гамбия стала еще одним участником Кубка африканских наций 2023
Новости футбола Сегодня, 03:20
После матчей воскресенья в квалификации Кубка африканских наций стал известен еще один участник финальной стадии турнира. Гамбия и Конго в очной борьбе определяли вторую команду турнира от группы G.
После матчей воскресенья в квалификации Кубка африканских наций стал известен еще один участник финальной стадии турнира. Гамбия и Конго в очной борьбе определяли вторую команду турнира от группы G.
Конго после первого тайма выигрывал на выезде 2:0 - этого результата было бы достаточно, чтобы пробиться на КАН. Однако во втором тайме Гамбия отыгралась. В итоге 2:2, что было уже на пользу гамбийцев.
Гамбия стала 22-м участником КАН 2023. Осталось узнать две сборные из группы C, которые сыграют на турнире.
- Нигерия
- Гвинея-Бисау
- Буркина-Фасо
- Кабо-Верде
- Египет
- Гвинея
- Алжир
- Мали
- Замбия
- Кот-д'Ивуар
- Экваториальная Гвинея
- Южная Африка
- Марокко
- Сенегал
- Гана
- Ангола
- Танзания
- Мозамбик
- Мавритания
- ДР Конго
- Гамбия
Напомним, что Кубок африканских наций 2023 состоится с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.
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