"Галатасарай" сделал ПСЖ предложение по трансферу Икарди

Стамбульский “Галатасарай” хочет выкупить у “Пари Сен-Жермен” аргентинского нападающего Мауро Икарди, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, турецкий клуб уже начал переговоры по трансферу форварда и готов заплатить за него около 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвард готов остаться в Турции.

В нынешнем сезоне 30-летний Икарди выступает за “Галатасарай” на правах аренды, провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.

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