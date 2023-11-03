Галатасарай прекратит аренду Ндомбеле

Галатасарай хочет завершить аренду полузащитника Ндомбеле, который перешел в турецкий клуб из Тоттенхэма в летнее трансферное окно, сообщает Fotospor.

По информации источников, основной причиной этого решения является непрофессионализм 26-летнего француза. В начале сентября, когда Галатасарай арендовал Танги из Тоттенхэма, игрок прибыл в новую команду с лишним весом - индекс массы тела составлял 20%, при норме 11-12%. Ндомбеле должен был сбросить шесть килограммов, но за полтора месяца ситуация с лишним весом не улучшилась.

Из-за этого турецкий клуб намерен досрочно расторгнуть аренду французского полузащитника. Ндомбеле провел за Галатасарай всего семь матчей и не отметился голами.

В июле 2019 года был объявлен переход Ндомбеле в английский клуб Тоттенхем Хотспур. Сумма трансфера составила около 63 миллионов фунтов стерлингов, что сделало француза самым дорогим приобретением в истории клуба. 10 августа 2019 года он дебютировал за новый клуб в матче первого тура чемпионата Англии против Астон Виллы, где на 73-й минуте забил гол, ставший его первым за "шпор" и в АПЛ.

Ндомбеле сыграл за "Тоттенхем" 91 матч во всех турнирах и забил 10 голов. С приходом на пост главного тренера Антонио Конте в ноябре 2021 года Танги потерял место в основном составе.

Были попытки вернуться на топовый уровень в Лионе и Неаполе, но в обеих командах полузащитнику не удалось стать основным. Аренда в Галатасарай - уже третья с момента перехода в Тоттенгем.