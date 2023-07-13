"Галатасарай" подписал бывшего защитника "Манчестер Сити"

Пресс-служба “Галатасарая” из Стамбула на официальном сайте объявила о переходе испанского защитника “РБ Лейпциг” Анхелиньо.

Турецкий клуб арендовал футболиста до лета 2024 года. За эту сделку “Галатасарай” заплатит 1,5 миллиона евро. Через год турки смогут выкупить трансфер 26-летнего игрока за шесть миллионов евро. Зарплата испанца составит 2,3 миллиона евро в год.

Анхелиньо выступает за “РБ Лейпциг” с января 2020 года. Он перешел в немецкий клуб из “Манчестер Сити” на правах аренды за два миллиона евро. Летом 2021 года “РБ Лейпциг” выкупил трансфер испанца. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Всего он провел за “быков” 100 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 29 результативных передач. Анхелиньо также играл за “Нью-Йорк Сити”, “Жирону”, “Мальорку”, “НАК Бреда”, ПСВ и “Хоффенхайм”. Сыграл два матча за молодежную сборную Испании.

“Галатасарай” в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Турции. Таким образом, клуб из Стамбула завоевать право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024.