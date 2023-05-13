Турецкий “Галатасарай” планирует приобрести двух игроков из ПСЖ.

Как пишет портал Fanatik, речь идет о полузащитнике из Португалии Ренату Санчеше и нападающем из Аргентины Мауро Икарди.

Напомним, что последний играет за турецкий клуб на правах аренды.

В текущем сезоне чемпионата Турции он провел 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Санчеш провел 23 матча в этом сезоне и забил два гола.