"Галатасарай" объявил о переходе звездного вингера из АПЛ

Пресс-служба стамбульского “Галатасарая” на официальном сайте объявила о переходе вингера сборной Кот-д'Ивуара Уилфрида Заа.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому он перешел в турецкий клуб бесплатно. Стороны заключили контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Зарплата африканца составит 4,35 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, Заа получит подписной бонус в размере 2,33 миллиона евро.

30-летний Заа является воспитанником “Кристал Пэлас”. Он выступал за клуб с 2010 по 2013 год, а также с 2014 по 2023 год. Всего он провел за лондонский клуб 458 матчей во всех турнирах, забил 90 голов и отдал 76 результативных передач. Ранее он также играл за “Манчестер Юнайтед” и “Кардифф Сити”. В 2013 году Заа становился обладателем Суперкубка Англии в составе “Манчестер Юнайтед”.

Заа с 2017 года играет за сборную Кот-д'Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду 27 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач, а также получил пять желтых карточек.