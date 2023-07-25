"Галатасарай" на 90-й минуте упустил победу в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024 литовский “Жальгирис” и турецкий “Галатасарай” сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале второго тайма счет открыл Матиас Кехинде. На 75-й минуте счет сравнял Абдюлькерим Бардакджи. Через несколько минут турецкий клуб вывел вперед Халил Дервишоглу. На 90-й минуте хозяев от поражения спас Донатас Казлаускас.

Ответный матч “Галатасарай” - “Жальгирис” состоится 2 августа в Стамбуле (Турция).

“Жальгирис” Вильнюс, Литва – “Галатасарай” Стамбул, Турция - 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: Кехинде, 47 - 1:0, Бардакджи, 75 - 1:1, Дервишоглу, 78 - 1:2, Казлаускас, 90 - 2:2

“Жальгирис”: Гертмонас, Павелич, Вучур, Хнид, Бопесу, Буфф (Казлаускас, 80), Голубицкас (Вербицкас, 60), Горобцов, Кендыш, Фофана (Карасима, 60), Кехинде (Антал, 64).

“Галатасарай”: Муслера, Боэ, Бардакджи, Нельссон, Анхелиньо (Дюбуа, 84), Сержиу Оливейра, Дзаньоло (Дервишоглу, 73), Кутлу (Мидтше, 62), Акгюн (Моруцан, 73), Актюркоглу, Йылмаз (Мертенс, 61).

Предупреждения: Кутлу (12), Горобцов (29), Хнид (76), Казлаускас (80).

Удаление: Казлаускас (90+2).