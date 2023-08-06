"Галатасарай" может усилить состав чемпионом мира-2022

Стамбульский “Галатасарай” проявляет интерес к полузащитнику мадридского “Атлетико” и сборной Аргентины Родриго Де Полю, сообщает Marca.

По сведениям источника, турецкий клуб хочет арендовать футболиста на один год. Летом 2024 года “Галатасарай” может получить приоритетное право на выкуп трансфера аргентинца. Испанцы могут согласиться на трансфер из-за не лучших отношений игрока с одноклубниками.

29-летний Де Поль выступает за “Атлетико” с лета 2021 года. Он перешел в испанский клуб из итальянского “Удинезе”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Мадрида 86 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Де Поль с 2018 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 54 матча, забил два гола и отдал восемь результативных передач, а также получил восемь желтых карточек. В составе сборной Аргентины Де Поль становился чемпионом мира в 2022 году, выиграл Кубок Америки в 2021 году, а также стал победителем Финалиссимы в 2022 году.