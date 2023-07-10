"Галатасарай" может купить чемпиона мира-2022

Стамбульский “Галатасарай” проявляет интерес к полузащитнику парижского “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Леандро Паредесу, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, турецкий клуб предложил 29-летнему футболисту контракт, который будет действовать до лета 2027 года. ПСЖ готов продать хавбека, так как на него не рассчитывает новый главный тренер команды Луис Энрике. Парижане оценивают аргентинца примерно в 20 миллионов евро.

Паредес выступает за ПСЖ с января 2019 года. В минувшем сезоне хавбек выступал за туринский “Ювентус” на правах аренды. За итальянский клуб он провел 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.

Паредес с 2017 года играет за сборную Аргентины. Всего за аргентинскую национальную команду он провел 54 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Обладатель Кубка Америки-2021, чемпион мира-2022.