Гакпо рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в "Ливерпуле"

Голландский нападающий “Ливерпуля” Коди Гакпо рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в английском клубе.

По словам футболиста, он чувствует себя странно, играя на позиции центрального нападающего.

Гакпо также выразил сомнение в том, что останется на роли в будущем.

Напомним, Гакпо перебрался в “Ливерпуль” по ходу текущего сезона.

В 16 матчах во всех турнирах он забил четыре гола.