Гакпо прокомментировал свой дебют за "Ливерпуль"

Форвард “Ливерпуля” Коди Гакпо высказался о своем первом матче за новый клуб.

Вчера нидерландец вышел на поле в кубковой игре против “Вулверхэмптона” (2:2).

По словам Гакпо, по ходу матча у него было несколько хороших и не очень хороших моментов.

"Я еще не достиг своего максимума. Я буду продолжать работать и пытаться помогать команде настолько, насколько это возможно.

В целом же “Ливерпуль” показал хороший футбол. В ответной игре от нас нужна большая решимость, мы должны стремиться к победе", - сказал он.