Гакпо поделился эмоциями от перехода в "Ливерпуль"

Новичок “Ливерпуля” Коди Гакпо высказался о своем переезде в Англию.

Вчера вечером он официально стал игроком “красных”, перейдя в стан “Ливерпуля” из ПСВ.

По словам нидерландца, он с нетерпением ждет начала тренировок и выступлений за клуб.

“Мне кажется, что ”Ливерпуль" идеально подходит для того, чтобы показать, на что я способен. Надеюсь, что у меня получится развиваться, в команде много прекрасных футболистов, у которых я многому могу научиться.

Моя задача здесь - выиграть как можно больше трофеев с командой. Мы должны показать, что может наша команда и на что способен лично я", - сказал он.