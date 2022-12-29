Гакпо официально стал футболистом “Ливерпуля”
Новости футбола Сегодня, 03:18
Фото: сайт Ливерпуля/Автор неизвестен
Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо стал футболистом “Ливерпуля”.
Об этом “красные” сообщили на своем официальном сайте.
Ожидается, что формальности трансфера будут решены уже с 1 января.
В “Ливерпуле” бывший форвард “ПСВ” взял себе 18-й номер, под которым ранее выступал Такуми Минамино.
Ожидается, что вместе с бонусами сумма трансфера составит 50 миллионов евро.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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