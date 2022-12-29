Гакпо официально стал футболистом “Ливерпуля”

Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо стал футболистом “Ливерпуля”.

Об этом “красные” сообщили на своем официальном сайте.

Ожидается, что формальности трансфера будут решены уже с 1 января.

В “Ливерпуле” бывший форвард “ПСВ” взял себе 18-й номер, под которым ранее выступал Такуми Минамино.

Ожидается, что вместе с бонусами сумма трансфера составит 50 миллионов евро.