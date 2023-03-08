Габриэл Жезус близок к возвращению в строй

Бразильский нападающий “Арсенала” Габриэл Жезус впервые в 2023 году провел тренировку в общей группе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Футболист получил травму в ноябре прошлого года, играя за сборную Бразилии в матче чемпионата мира-2022 против сборной Камеруна (0:1). Таким образом, форвард сможет вернуться на поле в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне 25-летний Жезус провел за “Арсенал” 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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