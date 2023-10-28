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Фьюри против Нганну. Битва слов

Новости бокса Сегодня, 15:10
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Фьюри против Нганну. Битва слов Фото: championat.com/ Автор неизвестен

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну пообещал победить Тайсона Фьюри. Об этом он сказал на пресс-конференции перед боем.

«Тайсон Фьюри - точно лучший в боксе, но это закончится в субботу вечером».

На что Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) ответил, что абсолютно уверен в своей победе над соперником.

«Я не сомневаюсь, что нокаутирую его. Нганну увидит, что в боксе есть разные уровни».

По завершению пресс-конференции Фрэнсис и Тайсон провели битву взглядов. Бой состоится уже сегодня, 28 октября.

Напомним, что этот масштабный бой тяжеловесов рассчитан на десять трехминутных раундов и будет оцениваться тремя судьями по 10-балльной системе. Поединок не является выставочным и проходит на регулярном ринге под контролем комиссии, то есть считается поединком профессионального бокса.

На кону не будет пояса WBC Тайсона Фьюри. Для этого поединка был создан специальный титул.

Ранее мы писали о том, где можно будет посмотреть этот бой.

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