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Фьюри был в нокдауне, но решением судей победил Нганну

Новости бокса Сегодня, 19:31
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Фьюри был в нокдауне, но решением судей победил Нганну Фьюри был в нокдауне, но решением судей победил Нганну

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал камерунского бойца ММА Франсиса Нганну в выставочном матче, который состоялся сегодня в Саудовской Аравии. Чемпионский пояс WBC, которым владеет Фьюри, не стоял на кону этого боя, а сам поединок должен был продолжаться не более десяти раундов.

Фьюри с первых же секунд пошел в атаку, показав, кто фаворит сегодняшнего боя. Впрочем, боксер не форсировал события и не создавал постоянного давления на соперника. Что касается Нганну, то было видно, что ему не хватает боксерской техники: периодически он делал движения, которые больше подошли бы для UFC.

В третьем раунде у Нганну прошел неожиданный левый боковой удар, от которого Фьюри отправился в нокдаун.

В следующих раундах нельзя было отдать очевидное преимущество одному из боксеров. Было видно, что все мог решить любой удар, однако оба спортсмена словно боялись его нанести. А вот Фьюри в одном из раундов нанес Нганну удар локтем.

Во второй половине боя соперники мало атаковали и никто не захотел решить исход боя нокаутом. В итоге поединок продлился все десять раундов, поэтому победитель должен был определиться по очкам. Решением судей победил Тайсон Фьюри: 95-94 Фьюри, 96-93 Фьюри, 95-94 Фьюри.

Напомним, что следующий бой Тайсон Фьюри должен провести против украинца Александра Усика в декабре этого года. Это будет объединительный бой за все пояса в тяжелом весе.

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